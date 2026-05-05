Malgré l’excitation d’une demi-finale de Ligue des champions, Kompany dort sur ses deux oreilles

« Vous êtes venus de Paris pour me poser cette question ? C’est dommage d’avoir fait tout ce chemin car je ne parlerai pas du PSG » . Contrairement à l’avant match contre Mayence, Vincent Kompany a cette fois accepté de répondre aux questions des journalistes. La veille du match retour de la demie de C1 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, le coach belge fan de l’OM assume : toute la ville s’excite !

« Au début de la saison, pas grand monde ne croyait qu’on aurait encore une chance d’atteindre la finale […] Je pense que les supporters croient qu’on peut y arriver. On veut en faire un moment inoubliable », ambitionne Kompany. L’histoire est en marche : de quoi installer un climat anxieux en Bavière ? …

EA pour SOFOOT.com