Manchester City et Everton condamnent le racisme main dans la main

No room for racism. Les Toffees d’Everton ont tenu en échec Manchester City en Premier League (3-3). Un match nul qui ne fait pas les affaires des Citizens dans la course au titre, mais qui a surtout été marqué par des chants racistes dans les tribunes du Hill Dickinson Stadium. « La police de Merseyside a arrêté un homme de 71 ans, suspecté d’avoir commis une infraction à l’ordre public avec circonstance aggravante à caractère raciste » , a ainsi dénoncé le club d’Everton dans un communiqué. Les insultes auraient été dirigées vers l’attaquant de Manchester City, Antoine Semenyo.

Club statement. pic.twitter.com/asJobSo9eC…

TC pour SOFOOT.com