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Manchester City et Everton condamnent le racisme main dans la main
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 19:31

Manchester City et Everton condamnent le racisme main dans la main

Manchester City et Everton condamnent le racisme main dans la main

No room for racism. Les Toffees d’Everton ont tenu en échec Manchester City en Premier League (3-3). Un match nul qui ne fait pas les affaires des Citizens dans la course au titre, mais qui a surtout été marqué par des chants racistes dans les tribunes du Hill Dickinson Stadium. « La police de Merseyside a arrêté un homme de 71 ans, suspecté d’avoir commis une infraction à l’ordre public avec circonstance aggravante à caractère raciste » , a ainsi dénoncé le club d’Everton dans un communiqué. Les insultes auraient été dirigées vers l’attaquant de Manchester City, Antoine Semenyo.

Club statement. pic.twitter.com/asJobSo9eC…

TC pour SOFOOT.com

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