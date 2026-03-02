Warburg Pincus va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la société brésilienne Global Eggs

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société de capital-investissement Warburg Pincus a déclaré lundi qu'elle investirait jusqu'à 1 milliard de dollars dans Global Eggs, évaluant le groupe dirigé par l'entrepreneur brésilien Ricardo Faria à 8 milliards de dollars.

Allison Ross, directrice chez Warburg Pincus, rejoindra le conseil d'administration du fournisseur d'œufs, a déclaré la société de capital-investissement, ajoutant qu'elle soutient les efforts de Faria pour élargir la portée de l'entreprise en croissance rapide sur de nouveaux marchés.

Fondée en 2018, la société basée au Luxembourg produit et distribue une large gamme d'œufs de table, y compris des produits conventionnels, sans cage, en plein air et de spécialité, et est en passe de produire plus de 15 milliards d'œufs cette année.

L'année dernière, Global Eggs a accepté de racheter le producteur d'œufs américain Hillandale Farms pour 1,1 milliard de dollars.

Warburg a indiqué que les fonds propres nécessaires à la transaction sont apportés par le Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund.