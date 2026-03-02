 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Warburg Pincus va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la société brésilienne Global Eggs
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

La société de capital-investissement Warburg Pincus a déclaré lundi qu'elle investirait jusqu'à 1 milliard de dollars dans Global Eggs, évaluant le groupe dirigé par l'entrepreneur brésilien Ricardo Faria à 8 milliards de dollars.

Allison Ross, directrice chez Warburg Pincus, rejoindra le conseil d'administration du fournisseur d'œufs, a déclaré la société de capital-investissement, ajoutant qu'elle soutient les efforts de Faria pour élargir la portée de l'entreprise en croissance rapide sur de nouveaux marchés.

Fondée en 2018, la société basée au Luxembourg produit et distribue une large gamme d'œufs de table, y compris des produits conventionnels, sans cage, en plein air et de spécialité, et est en passe de produire plus de 15 milliards d'œufs cette année.

L'année dernière, Global Eggs a accepté de racheter le producteur d'œufs américain Hillandale Farms pour 1,1 milliard de dollars.

Warburg a indiqué que les fonds propres nécessaires à la transaction sont apportés par le Warburg Pincus Capital Solutions Founders Fund.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank