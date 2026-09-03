Waller, de la Fed, se montre disposé à faire preuve de patience pour surveiller l'évolution de la désinflation

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Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi qu’il était enclin à faire preuve de patience en matière de politique monétaire, tout en surveillant si les pressions sur les prix s’atténuent.

En ce qui concerne l'analyse des prochaines données sur l'inflation, “je vais paraphraser John Lennon: donnons une chance à la désinflation, et attendons, nous pouvons patienter jusqu'à la prochaine réunion” pour voir comment les données se présentent, a déclaré Waller lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington. “Il faut prendre le risque pour voir si la désinflation se poursuit. Mais je ne prends pas de risque inconsidéré”, a-t-il ajouté.