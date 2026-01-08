Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun

Orh, Walid… Ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a essayé de nous faire avaler des couleuvres. Évoquant le quart de finale contre le Cameroun prévu vendredi, Walid Regragui assure que les Lions de l’Atlas ont moins à perdre que leur adversaire.

« Le Cameroun aujourd’hui ils sont en forme. C’est leur compétition parce qu’ils ont tout à perdre , a-t-il déroulé. À l’arrivée s’ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre deux ou trois ans avant une grande compétition. […] Quatre mois après on a une Coupe du monde, ce qui nous laisse une compétition encore à jouer. C’est pour ça qu’on sent les Camerounais motivés, ils jouent toute leur compétition sur ce match. » …

SW pour SOFOOT.com