 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 15:36

Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun

Walid Regragui veut décharger la pression du Maroc en la mettant sur le Cameroun

Orh, Walid… Ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a essayé de nous faire avaler des couleuvres. Évoquant le quart de finale contre le Cameroun prévu vendredi, Walid Regragui assure que les Lions de l’Atlas ont moins à perdre que leur adversaire.

«  Le Cameroun aujourd’hui ils sont en forme. C’est leur compétition parce qu’ils ont tout à perdre , a-t-il déroulé. À l’arrivée s’ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre deux ou trois ans avant une grande compétition. […] Quatre mois après on a une Coupe du monde, ce qui nous laisse une compétition encore à jouer. C’est pour ça qu’on sent les Camerounais motivés, ils jouent toute leur compétition sur ce match. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank