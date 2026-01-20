 Aller au contenu principal
Walid Regragui, des missions sans démission
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 15:13

Walid Regragui, des missions sans démission

Walid Regragui, des missions sans démission

Battu en finale de la CAN 2025 à domicile, le Maroc a vu son rêve continental s’éteindre à quelques minutes du but. Une défaite douloureuse, vécue comme un échec national, qui a immédiatement relancé le débat autour de Walid Regragui. Faut-il tirer un trait sur le sélectionneur qui a pourtant installé les Lions de l’Atlas à un niveau inédit ces dernières années ?

« Quand comptez-vous présenter votre démission ? Ce soir ou demain matin ? » La séquence existe, elle a été filmée et diffusée : un journaliste pose la question à Walid Regragui en conférence de presse après la finale perdue, et le sélectionneur marocain choisit de ne pas y répondre directement. Cette question n’est pas juste une sortie agressive, c’est quelque chose qui traîne dans l’air. D’abord parce que Regragui n’a pas attendu la finale pour parler de départ. En amont du tournoi, il avait lui-même mis une condition à son avenir dans un entretien à l’émission espagnole El Chiringuito : « J’ai un contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026, mais si on ne gagne pas la CAN 2025, ce contrat prendra fin et je partirai […] Si tu ne gagnes pas, tu sais ce que tu dois faire. C’est logique. » Autrement dit : il avait déjà posé la pièce sur la table, avant même de jouer la dernière main.

Conférence de presse glaciale 🥶 Un journaliste marocain a demandé à Walid Regragui s’il allait déposer sa démission ce soir ou demain matin « 𝗖𝗘 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗨𝗡𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, 𝗖̧𝗔. 𝗦𝗨𝗜𝗩𝗔𝗡𝗧. 𝗧𝗨 𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗘… pic.twitter.com/j8iimvHmqo…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com

