Le Stade de Reims engage une révélation de la CAN
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 17:20

Le Stade de Reims engage une révélation de la CAN

Le Stade de Reims engage une révélation de la CAN

Un Lion à dompter ? Ce mardi, le Stade de Reims a officialisé l’arrivée de l’international camerounais Samuel Kotto . Le défenseur central rejoint le club champenois en prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance de La Gantoise, avec une option d’achat activable cet été. D’après L’Équipe , celle-ci s’élèverait à environ 4 millions d’euros.

🆕 Samuel Kotto, nouveau défenseur du SDR ✍️ 🇨🇲 À 22 ans, l'international camerounais rejoint les Rouge & Blanc sous forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Bienvenue à Reims Samuel 👋#TeamSDR…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
