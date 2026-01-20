Mais au fait, pourquoi les cartons sont-ils rouge et jaune ?

Pourquoi le carton rouge est rouge ? En voilà une bonne question. Ça tombe bien, l’historien des couleurs Michel Pastoureau était de passage à la rédaction pour nous éclairer . Introduits lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique, les cartons auraient après tout pu être gris ou noirs. Ou roses et orange. Mais l’ancien directeur d’études à l’École pratique des hautes études n’y voit pas un hasard.

Le rouge, d’abord : « Le rouge a toujours été la couleur de la punition. Les couleurs sont ambivalentes, le rouge a ses bons et ses mauvais aspects, et parmi ceux-ci il y a l’idée de faute. Le bourreau officie en rouge, les copies d’écoliers sont corrigées à l’encre rouge. Et sur le terrain de sport, la faute grave fait sortir le carton rouge », affirme l’historien sans hésiter.…

