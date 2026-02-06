 Aller au contenu principal
Walid Regragui aurait posé sa démission
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 15:06

Tremblement de terre à Rabat. Selon les informations de Foot Mercato , confirmées par RMC Sport, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui serait sur le départ.

Après la finale de la CAN perdue à domicile face au Sénégal, le coach des Lions de l’Atlas s’est retrouvé sous le feu des critiques. Si la Fédération marocaine de football avait fait le choix de conserver son sélectionneur en vue du Mondial 2026 en Amérique, celui-ci aurait finalement décidé de rendre son tablier.

CMF pour SOFOOT.com

