Tirage clément pour le PSG en Youth League

Un boulevard vers les quarts ? Après avoir terrassé le FC Dinamo Minsk 4 à 0, le PSG affrontera le HJK Helsinki en huitièmes de finale de Youth League .

Contrairement à la Ligue des champions des grands, cela se jouera sur un match sec, qui se tiendra à Poissy, donc à la maison pour les jeunes titis. Méfiance, quand même, le club finlandais ayant fait tomber Manchester City au tour précédent (3-3, 5-4 TAB). En cas de qualification, les Parisiens affronteront le vainqueur de Villarreal-Legia.…

EA pour SOFOOT.com