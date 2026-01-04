Walid Regragui a eu peur contre la Tanzanie

Pas totalement dans son assiette, le Maroc a assuré l’essentiel face à la Tanzanie en se qualifiant pour les quarts de finale de la CAN, disputée à domicile. « Ça a été un match difficile, on n’a pas été à notre niveau. Surtout en première période , a reconnu après coup le sélectionneur Walid Regragui. On a perdu 45 minutes, avec beaucoup de déchet technique, de stress. On n’est pas entrés dans le match, on aurait pu se faire surprendre. » …

