Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 23:31

Ce n’est pourtant pas le meilleur sport pour des Canaris.

Mais voilà, tout s’explique. Après une première partie de saison catastrophique , le FC Nantes a trouvé l’argent pour licencier Luís Castro. Puis, dès le champagne rangé après avoir fêté la nouvelle année, la cellule de recrutement a réussi à attirer Rémy Cabella, un mois après avoir recruté Deiver Machado, et avant de tenter le coup Romain Del Castillo.…

EL pour SOFOOT.com

