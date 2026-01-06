Le budget de Nantes va-t-il exploser grâce au saut à skis ?
Ce n’est pourtant pas le meilleur sport pour des Canaris.
Mais voilà, tout s’explique. Après une première partie de saison catastrophique , le FC Nantes a trouvé l’argent pour licencier Luís Castro. Puis, dès le champagne rangé après avoir fêté la nouvelle année, la cellule de recrutement a réussi à attirer Rémy Cabella, un mois après avoir recruté Deiver Machado, et avant de tenter le coup Romain Del Castillo.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
