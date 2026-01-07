Rosenior quitte Strasbourg : un jour normal au labo de BlueCo

Plus rien ne doit nous surprendre avec la multipropriété : Liam Rosenior a quitté Strasbourg en plein milieu de la saison pour s’engager à Chelsea, le grand frère qui n’en est pas un. C’est la fin des illusions, pour ceux qui voulaient encore y croire, et la suite d’un combat louable mené par les supporters alsaciens depuis 2023.

C’est au stade de la Meinau, le cœur du Racing Club de Strasbourg, sa maison rénovée, reconstruite puis encore rénovée, où ses amoureux font vivre leur passion depuis plus d’un siècle, que Liam Rosenior a mis fin à son aventure alsacienne et aux illusions. Entre deux vols, le technicien de 41 ans s’est présenté devant la presse à 9h32 pour confirmer le secret de Polichinelle officialisé par Chelsea quelques minutes plus tard : « Il y a des moments dans la vie où vou s avez des décisions à prendre auxquelles vous ne pouvez pas dire non. Strasbourg est un club que j’aimerai toute ma vie, mais je ne pouvais pas refuser cette proposition, ça me donne l’opportunité de retourner chez moi, proche de ma famille, mes enfants me manquent. Personne ne peut remettre en cause mon attachement et mon intégrité. »

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team. Welcome to Chelsea, Liam! 🔵…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com