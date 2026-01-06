 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Juventus roule sur Sassuolo, Jonathan David marque enfin
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 22:41

La Juventus roule sur Sassuolo, Jonathan David marque enfin

La Juventus roule sur Sassuolo, Jonathan David marque enfin

Sassuolo 0-3 Juventus

Buts : Muharemović (CSC 15 e ), Miretti (62 e ), David (64 e )

La Vieille dame se porte bien, merci pour elle.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank