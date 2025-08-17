Waldemar Kita promet une « petite surprise » aux Parisiens avant Nantes-PSG

C’est plus vraiment une surprise, du coup.

Dans un long entretien au JDD dans lequel il ne se gêne pas pour faire feu de tout bois à quelques heures des grands débuts du FC Nantes dans cette nouvelle saison de Ligue 1, Waldemar Kita a révélé réserver une « petite surprise » au PSG , ce dimanche soir. Ce match sur la pelouse des Canaris sera en effet le premier des Parisiens dans l’Hexagone depuis leur sacre européen , en mai dernier. « On peut dire ce qu’on veut de Paris mais on doit reconnaître son succès. Rien que pour le PSG, le football français a un prix. Nasser (Al-Khelaïfi) fait un super boulot , confie ainsi le président nantais. Aujourd’hui, c’est la meilleure équipe du monde. C’est le message que je lui ai envoyé cette semaine. » …

TB pour SOFOOT.com