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Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 12:11

Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006

Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006

Pas ça Zinédine, pas ça. Ce coup de tête a certainement marqué des générations, et demeure encore un souvenir légendaire dans l’histoire du football. L’expulsion de Zinédine Zidane après un coup de tête en pleine poitrine sur Marco Materazzi, lors de la finale du Mondial 2006, ne s’oubliera jamais. Presque vingt ans après, Gianluigi Buffon se confie au Guardian et assume : « C’est ma faute . »

« J’étais le seul témoin »

« J’étais à environ 15 mètres et j’ai entendu le bruit sourd , raconte-t-il au média britannique. S’il avait fait ça contre n’importe qui d’autre, cette personne aurait été K.-O. L’arbitre de touche ne l’a pas vu. Le seul qui en a été témoin, c’était moi. Donc je me suis précipité vers l’arbitre et son assistant pour attirer leur attention. Materazzi était au sol. Zidane était immobile, moi je protestais et le match a été interrompu . »…

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