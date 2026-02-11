Monstre de sang froid aux tirs au but, la Lazio plonge Bologne dans la crise

Bologne 1-1 (1 T.A.B 4) Lazio

But : Castro (30 e ) pour Bologne // Noslin (48 e ) pour la Lazio

Tirs au but réussis : Dallinga pour Bologne // Tavares, Dia, Marušić, Taylor pour la Lazio …

