 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medhi Benatia également prêt à quitter l’OM ?
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 23:35

Medhi Benatia également prêt à quitter l’OM ?

Medhi Benatia également prêt à quitter l’OM ?

TUTUTUTU TULUTUTU : ça bouge à Marseille ! Il n’y a qu’à l’OM que les parties de chaises musicales sont aussi insoutenables. Après le communiqué en pleine nuit annonçant le départ de Roberto De Zerbi, les rumeurs vont bon train dans la cité phocéenne, avec des noms qui circulent dans le sens des arrivées, mais aussi des départs.

Démission refusée

D’après les informations de La Provence , Medhi Benatia, homme fort du projet 2.0 de l’OM de Frank McCourt, serait prêt à jeter l’éponge. Alors qu’il assurait, début 2026, vouloir faire du coach italien le Diego Simeone de Marseille – à savoir, rester plus de deux saisons sur le banc, du jamais vu sous la présidence de Pablo Longoria – le voilà touché par cette fin d’aventure brutale.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank