Vozinha contraint de changer de nom pour jouer dans son nouveau club
Vozinhi ? Vozinho ? Vozhinul ? Nouveau joueur de Colo Colo, Vozinha va devoir changer de nom pour pouvoir évoluer dans le championnat chilien . Le règlement de la Liga de Primeira interdit les joueurs de porter des surnoms en flocage et stipule l’obligation à ses membres d’afficher un nom de famille, maternel ou paternel. Logiquement, Vozinha étant un surnom, celui-ci ne pourra pas être porté par le joueur capverdien.
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