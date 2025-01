information fournie par So Foot • 10/01/2025 à 15:56

Vous êtes une majorité à penser que le mandat de Deschamps a duré trop longtemps

Allez, plus qu’un an et demi.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera le poste de sélectionneur des Bleus, qu’il aura squatté pendant quatorze ans. Quatorze années de péripéties et de divisions parmi les fans de foot, mais aussi et bien sûr de titres (oui, la Ligue des nations, ça compte) et de victoires. Le résultat du dernier sondage de sofoot.com penche en tout cas plutôt pour une décision prise un peu trop tard, puisque vous êtes 64% à penser que le mandat du Double D à la tête des Bleus aura été trop long .…

TJ pour SOFOOT.com