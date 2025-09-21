« Vous êtes des voyous, c'est une honte », Gérard Piqué pète un câble contre un arbitre en Andorre
Fallait pas le piquer.
Promu cette saison en D2 espagnole, championnat dans lequel il est rattaché, le FC Andorra réalise un gros début de saison et une quatrième place après six journées. Accroché à domicile par Mirandès ce samedi, le club andorran géré par Gerard Piqué se fait cette fois remarquer pour autre chose que des bonnes raisons. Son président, Gérard Piqué, se serait emporté de colère contre l’arbitre à la fin du match , comme relayé par les médias espagnols Sport et Cope .…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
