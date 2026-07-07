Vous descendez à la station « Jude Bellingham » ?
«Hey Jude… Don’t make it bad » La lune de miel bat son plein entre Jude Bellingham et l’Angleterre . Excellent contre le Mexique et auteur d’un beau doublé pour qualifier les siens en quarts de finale, le joueur anglais a été célébré à Londres, où la station de métro Bellingham (située dans le Southend) a été complétée par «Jude» et ainsi rebaptisée en « Jude Bellingham » .
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