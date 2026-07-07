L’Angleterre veut aussi son affaire Balogun

Oh, quelle surprise (non). Après l’annulation de la suspension de Folarin Balogun avant États-Unis – Belgique, la fédération anglaise réfléchirait à demander le même traitement pour Jarell Quansah , expulsé contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Selon The Athletic , la FA examine les recours possibles pour éviter la suspension automatique de son défenseur lors du quart de finale contre la Norvège.

Normalement, le règlement est assez simple : un rouge, un match de suspension. Mais depuis que Balogun a vu sa sanction transformée en match avec sursis après l’intervention de Donald Trump auprès de Gianni Infantino, tout le monde a visiblement sorti son formulaire de réclamation. Difficile de leur reprocher d’essayer, après ce scandale.…

MJ pour SOFOOT.com