Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Argentine-Égypte !
Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !
Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le dix-neuvième épisode avec Mathieu Rollinger, rédacteur en chef de So Foot.com, qui donne une belle leçon d’humilité à nos amis Argentins. Prends ça la Pulga !…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer