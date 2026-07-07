La Norvège plombée par un virus avant son quart face à l’Angleterre

Un p’tit rhume qui arrive au pire des moments. Après avoir validé son billet face au Brésil(1-2), c’est la forme physique du groupe norvégien qui inquiète désormais. La sélection scandinave semble touchée par un virus , perturbant les performances de certains joueurs, commencer par le sélectionneur Ståle Solbakken , qui aurait été victime d’une grosse toux avant le match face à la France (4-1).

D’autres joueurs dans le dur

Alors le cyborg Haaland semble hermétique à ces soucis d’humain, mais Marcus Pedersen a lui aussi traversé des jours compliqués, au point de devoir déclarer forfait pour le huitième de finale face à Neymar et compagnie. Son coach a précisé qu’ « il n’avait pas de fièvre et s’entraînait normalement, mais il sentait que son corps ne suivait pas tout à fait » .…

EM pour SOFOOT.com