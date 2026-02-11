Von der Leyen proposera en mars l'adoption d'une feuille de route sur l'Union des marchés de capitaux à 2028

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi qu'elle proposerait aux dirigeants de l'Union européenne (UE) d'approuver, lors du sommet européen de mars, une feuille de route commune pour l'Union des marchés des capitaux (UMC) à l'horizon 2028.

La feuille de route comprendra un engagement à adopter rapidement certaines propositions clés avant la fin de l'année prochaine, a précisé Ursula von der Leyen lors d'un discours au Parlement européen.

La dirigeante a de nouveau appelé à la simplification des réglementations applicables aux entreprises opérant dans la région afin de rendre l'UE plus compétitive face à des pays comme les États-Unis et la Chine.

"Prenons à nouveau l'exemple des États-Unis. Un seul système financier, une seule capitale financière et une poignée d'autres centres financiers. Ici, en Europe, nous avons non seulement 27 systèmes financiers différents, chacun avec son propre superviseur", a-t-elle déclaré.

"Mais aussi plus de 300 places boursières à travers notre Union. C'est une fragmentation à outrance. Nous avons besoin d'un marché des capitaux unique, vaste, profond et liquide. Et c'est l'objectif de notre Union de l'épargne et de l'investissement."

L'UE souhaite également créer une Union de l'épargne et de l'investissement (UEI) entre ses 27 pays, afin de permettre à quelque 10.000 milliards d'euros d'épargne des consommateurs, actuellement placés dans des dépôts bancaires à faible rendement, d'être placés dans des investissements et des titres plus rentables.

