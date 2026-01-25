Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale majeure déferle sur les Etats-Unis

Une femme prend des œufs sur des étagères en grande partie vides, tandis que les habitants font des provisions avant l’arrivée d’un front froid prévu dans la région d’Arlington, en Virginie, le 23 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Une tempête hivernale majeure déferle dimanche vers le nord-est des Etats-Unis après avoir provoqué d'importantes chutes de neige dans le centre, menaçant des millions d'Américains de coupures d'électricité et d'une paralysie des transports par des températures glaciales.

De nombreux supermarchés ont été dévalisés face aux prévisions des services météo nationaux (NWS) qui ont annoncé d'abondantes chutes de neige et des accumulations de glace aux potentielles conséquences "catastrophiques à l'échelle locale" des plaines du sud jusqu'au littoral atlantique.

Au total, 20 États ainsi que la capitale américaine, Washington, ont déclaré l'état d'urgence.

Plus de 9.500 vols à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés pour la journée de dimanche, après plus de 4.000 samedi, et des milliers d'autres ont été retardés, selon FlightAware.

La tempête, qualifiée d'"inhabituellement étendue et de longue durée" par le NWS, est provoquée par l'arrivée d'une masse d'air arctique en provenance du Canada.

Des clients d'un magasin de bricolage achètent du matériel en anticipation de l'arrivée d'une tempête hivernale majeure sur une bonne partie des Etats-Unis, à Falls Church (Virginie), le 24 janvier 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

A New York, où les températures devraient rester négatives toute la journée et où jusqu'à 30 centimètres de neige sont attendus à Central Park, le maire Zohran Mamdani a demandé d'éviter tous les déplacements non essentiels dimanche. Une décision sera prise dans la journée concernant une éventuelle fermeture des écoles lundi, auquel cas les cours seraient assurés en ligne.

- Le Texas grelotte -

Des chutes de neige ont déjà été enregistrées samedi dans le centre des États-Unis, notamment au Kansas, en Oklahoma et dans le Missouri, où certaines localités montraient 20 centimètres au sol samedi soir, a indiqué le NWS.

Ville du sud plus habituée aux températures clémentes, Dallas a vu le thermomètre chuter à -6°C.

A Houston, des centres d'accueil, notamment pour les sans-abri, ont ouvert samedi après-midi dans cette ville de près de 2,4 millions d'habitants.

Des passants bravent le froid en traversant le pont de Brooklyn, dans le quartier de Manhattan à New York, le 21 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"La nuit dernière, je suis resté dans mon campement sous la pluie, et il ne faisait même pas vraiment froid. Mais je sais que ce soir, cela me tuerait probablement", a déclaré à l'AFP Caroll Eaton, un sans-abri de 71 ans rencontré à Houston.

Alors que le réseau électrique du Texas avait connu une panne générale lors de la dernière grande tempête hivernale en 2021, les autorités se sont montrées rassurantes sur sa solidité cette fois-ci.

Selon le site poweroutage.us, environ 170.000 foyers et commerces étaient néanmoins sans électricité dans la nuit de samedi à dimanche, dont quelque 50.000 au Texas et 70.000 dans l'Etat voisin de Louisiane.

Donald Trump a déclaré samedi avoir approuvé des déclarations d'urgence pour 12 Etats du sud et de la côte est, ce qui permettra le déploiement plus rapide des moyens de la Fema, l'agence américaine de gestion des catastrophes naturelles.

"Restez en sécurité et restez au chaud!", a de nouveau exhorté le président américain sur sa plateforme Truth Social.

- Vortex polaire -

Infographie montrant les différents états du courant-jet polaire arctique et du vortex, et la façon dont ils influencent la météo dans l’hémisphère nord ( AFP / Jonathan WALTER )

Vendredi il avait anticipé l'arrivée de la tempête pour exprimer de nouveau son scepticisme à propos du changement climatique: "Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m'expliquer s'il vous plaît: QU'EST CE QUI EST ARRIVE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?"

Le rapport entre le changement climatique et les tempêtes hivernales de ce type, quand l'air arctique d'ordinaire confiné au pôle Nord s'échappe vers le continent nord-américain, fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique.

Les chercheurs relèvent que les perturbations du vortex polaire, qui envoient ces masses d'air arctique vers les Etats-Unis, deviennent plus fréquentes depuis vingt ans. Cela pourrait être dû au réchauffement relativement rapide de l'Arctique, qui affaiblit la ceinture de vents isolant habituellement l'atmosphère au-dessus de cette zone polaire de l'Amérique du Nord.

Mais les scientifiques attendent d'avoir davantage de données, sur une plus longue période, pour établir fermement un lien entre ces tempêtes hivernales extrêmes et le dérèglement climatique.