Venezuela: la présidente par intérim dit vouloir un dialogue avec l'opposition

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, lors d'un discours devant le Parlement à Caracas, le 15 janvier 2026 ( AFP / Federico PARRA )

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a appelé samedi à trouver "des accords avec l'opposition", trois semaines après la spectaculaire opération américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.

"Depuis nos différences, nous devons nous rencontrer et parvenir à des accords. Pourquoi? Eh bien, pour le peuple du Venezuela", a déclaré à la télévision nationale Mme Rodriguez, dont l'intérim selon la Constitution peut durer six mois avant de nouvelles élections.

"Il ne peut y avoir de divergences ni politiques ni partisanes lorsqu'il s'agit de la paix du Venezuela, a-t-elle ajouté.

Des milliers de partisans de Nicolas Maduro ont manifesté à nouveau vendredi à Caracas et d'autres villes pour réclamer le retour du président déchu et de son épouse

Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez, s'exprime lors d'une session à l'Assemblée nationale à Caracas, le 22 janvier 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Le même jour, Mme Rodriguez avait demandé au président de l'Assemblée nationale du Parlement, son frère Jorge Rodríguez, une rencontre avec les différentes fractions politiques, disant vouloir un dialogue avec des "résultats concrets et immédiats".

"Qu'il s'agisse d'un dialogue politique vénézuélien où ne s'imposent plus des ordres externes, ni de Washington, ni de Bogota ni de Madrid. Un dialogue politique nationalisé (...) qui soit pour le bien commun du Venezuela", avait-t-elle alors déclaré.

Depuis son investiture le 5 janvier, Mme Rodriguez, sous pression américaine, a notamment promis des libérations de prisonniers politiques mais aussi signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis ou engagé une réforme législative comprenant notamment la loi sur les hydrocarbures.

- Réforme du secteur pétrolier -

Grâce à cette réforme qui doit ouvrir complètement le secteur au privé, le Venezuela veut augmenter sa production de pétrole "d'au moins 18% en 2026", a affirmé samedi le patron du géant pétrolier public Petroleos de Venezuela (PDVSA) Hector Obregon.

La raffinerie El Palito à Puerto Cabello, dans l'État de Carabobo, le 22 janvier 2026 au Venezuela ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )

La production avoisine aujourd'hui 1,2 million de barils par jour (bj), selon les autorités, loin d'un pic de plus de trois millions au début des années 2000, ce que les analystes expliquent par un sous-investissement et la corruption.

L'exploitation des gigantesques réserves pétrolières du Venezuela était jusqu'ici l'apanage de l'Etat ou d'entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat détenait la majorité.

Alors que Donald Trump souhaite voir les Etats-Unis profiter de ces ressources, le projet de loi prévoit que "des entreprises privées domiciliées" au Venezuela pourront exploiter le pétrole après avoir signé des contrats.

Adoptée en première lecture jeudi, la loi devrait être approuvée définitivement dans les prochains jours, le pouvoir ayant la majorité absolue à l'Assemblée après le boycott des législatives par l'opposition en 2025.

- Libérations au compte-gouttes -

Un an plus tôt en 2024, quelque 2.400 personnes avaient été arrêtées et 28 tuées lors de la répression des troubles après l'élection présidentielle contestée de Nicolas Maduro. L'opposition, qui revendique toujours la victoire, a accusé le pouvoir de fraude, publiant des procès-verbaux de bureaux de vote donnant son candidat Edmundo Gonzalez Urrutia vainqueur.

La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado et le candidat à la présidence vénézuélienne Edmundo Gonzalez Urrutia saluent leurs partisans lors d'un rassemblement à Valencia, dans l'Etat de Carabobo, au Venezuela, le 13 juillet 2024 ( AFP / Juan Carlos HERNANDEZ )

Le Conseil national électoral (CNE), accusé d'être aux ordres du pouvoir, n'a jamais publié de résultats détaillés disant avoir été victime d'une attaque informatique.

Les libérations de prisonniers promises par la présidente par intérim s'opèrent au compte-gouttes: depuis l'annonce du 8 janvier seules quelque 150 personnes sur plus de 800 prisonniers politiques ont été libérées, selon un bilan l'ONG Foro Penal.

Cette semaine, la Maison Blanche, sans fixer de date, a annoncé vouloir inviter Mme Rodriguez aux Etats-Unis, après plusieurs déclarations élogieuses de Donald Trump à son égard.

Dans des propos parfois contradictoires, le président américain, qui veut --selon des analystes-- éviter un scenario irakien avec une implosion de l'administration, avait déjà affirmé que l'opposante et Nobel de la Paix Maria Corina Machado n'était pas qualifiée pour gérer le pays, tout en assurant aussi vouloir "l'impliquer".