Vol de la mascotte de Sochaux : un traiteur passe aux aveux

Une histoire à en perdre la tête, enfin presque. Alors que les supporters de Sochaux fêtaient leur montée en Ligue 2, un de leurs plus fidèles supporters manquait à l’appel. Sochalion, la mascotte du club, était absente des festivités . Et pour cause : son costume a été volé quelques heures avant le début du match . Le « corps » du lion a été dérobé ainsi qu’une de ses deux têtes.

Qui est le Scar qui a voulu s’en prendre à Mufasa ?

Drôle d’histoire, mais pas pour tout le monde. Le vol a été pris très au sérieux par les policiers de Montbéliard. Après une semaine d’enquête, le principal suspect est un traiteur de 35 ans . Ce dernier aurait reconnu avoir fait « une bêtise » , selon L’Est Républicain .…

EM pour SOFOOT.com