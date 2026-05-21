Bruno Genesio laisse un indice inattendu sur son avenir
Et si c’était ça, l’annonce du transfert du siècle ? Alors que Bruno Genesio avait annoncé sa volonté de discuter avec son président, Olivier Létang, concernant une éventuelle prolongation de contrat dans le Nord, ce dernier a fait appel à une société de location de monte-meuble à Lille ce mardi.
Complètement mort, l’info transfert la plus incroyable pic.twitter.com/CFktEotCu2…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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