Thiago Silva quitte déjà le Portugal

O Monstro s’en va. Porto a annoncé le départ du club de Thiago Silva. De retour au Portugal cet hiver après un premier passage dans l’équipe B du club en 2005, l’ancien Parisien quitte les Dragons après 14 matchs joués. « Ce n’est pas un au revoir, c’est un à plus tard » , a indiqué le principal intéressé au cours d’une interview diffusée sur les réseaux sociaux.

Quatorze petits matchs depuis son retour, mais un titre de champion décroché que le quadragénaire n’est pas près d’oublier : « Je vois les moments incroyables que nous avons vécus et ce titre est allé à la famille portista, qui le mérite tant. Le champion est de retour. » …

TC pour SOFOOT.com