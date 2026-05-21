John McGinn, monsieur tout le monde est devenu quelqu'un

Artisan du sacre d'Aston Villa en Ligue Europa, John McGinn a absolument tout connu avec les Villans . Du Championship au triomphe sur la scène continentale, en passant par l'épopée en Ligue des champions, l'Écossais symbolise l'ascension de Villa à lui seul.

Il fait partie de ces joueurs de l’ombre, ceux qui ne sont pas les plus sexy et pour lesquels on n’allume pas nécessairement notre télévision un samedi à 13h30, parce qu’on préfère aller prendre le soleil printanier dans un parc mignon sous le chant des oiseaux et le cri des mômes. John McGinn est l’un de ces joueurs, un monsieur tout le monde. Oreilles décollées, visage arrondi et quelque peu bouffi, sourire niais… Un Écossais anonyme, sans flow ni style. En même temps, n’est pas Scott McTominay qui veut…

Non, McGinn est plus que ça. Débarqué sur la pointe des pieds à Aston Villa en 2018 alors que le club était encore pensionnaire de Championship, le natif de Glasgow s’est imposé comme l’un des personnages marquants de l’histoire récente du club. Désormais, il est sans doute le premier nom que son coach Unai Emery couche sur la feuille de match. Aux yeux des supporters des Villans , il est une icône, en plus d’être leur capitaine courage, leur chouchou, et surtout l’homme du club.…

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com