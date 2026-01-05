 Aller au contenu principal
Un coach français licencié 33 jours après son arrivée
05/01/2026

Une période d’essai pas si gratuite.

Le Celtic FC n’aura pas traîné . Après avoir essuyé sa sixième défaite en 9 matchs lors du réputé Old Firm face aux ennemis jurés du Rangers FC, Wilfried Nancy a été évincé de son poste d’entraîneur ce lundi. Après seulement 33 petits jours sur le banc de Glasgow, le natif du Havre voit sa première aventure sur un banc européen s’arrêter net. Ses adjoints Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier ont également été remerciés.…

SW pour SOFOOT.com

