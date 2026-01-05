Un coach français licencié 33 jours après son arrivée
Une période d’essai pas si gratuite.
Le Celtic FC n’aura pas traîné . Après avoir essuyé sa sixième défaite en 9 matchs lors du réputé Old Firm face aux ennemis jurés du Rangers FC, Wilfried Nancy a été évincé de son poste d’entraîneur ce lundi. Après seulement 33 petits jours sur le banc de Glasgow, le natif du Havre voit sa première aventure sur un banc européen s’arrêter net. Ses adjoints Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier ont également été remerciés.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer