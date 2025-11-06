Voile-Laperche et Cammas remportent la Transat Café L'Or avec SVR-Lazartigue

(Actualisé avec déclarations, détails)

Tom Laperche et Franck Cammas ont remporté jeudi à Fort-de-France (Martinique) la 17e édition de la Transat Café L'Or dans la classe Ultim, des voiliers de 32 m de long par 23 m de large, à la barre du trimaran SVR-Lazartigue. Les deux navigateurs français ont franchi la ligne d'arrivée jeudi à 02h13 GMT après 10 jours, 13 heures, 3 minutes et 58 secondes de course depuis le départ du Havre (Seine-Maritime) le 26 octobre dernier. Quatre heures, 26 minutes et 11 secondes plus tard, Thomas Coville et Benjamin Schwartz ont franchi la ligne en deuxième position à la barre de Sodebo 3.

Grâce à sa cinquième victoire, Franck Cammas devient à 52 ans le navigateur le plus titré de l'épreuve, anciennement nommée Transat Jacques-Vabre, après ses succès en 2001, 2003, 2007 et 2021 dans différentes catégories. L'Aixois, élu marin de la décennie 2010-2020, ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà garni d'une Solitaire du Figaro en 1997 et d'une Route du Rhum en 2010.

"On est content de gagner une course qui était intense, ça n'a jamais été facile", a déclaré Franck Cammas à l'arrivée. "C'est la première victoire de Tom (Laperche) et je pense qu'il pourra en gagner cinq facilement dans sa carrière. Il a la vie devant lui, le talent et la rigueur pour être un grand champion, et c'est déjà un grand champion."

De son côté, Tom Laperche décroche à 28 ans son premier succès d'envergure, trois ans après sa victoire sur la Solitaire du Figaro. Deuxième des deux dernières éditions de la Transat Café L'Or aux côtés de son mentor François Gabart, vainqueur du Vendée Globe en 2013, le jeune navigateur a cette fois-ci mené le trimaran SVR-Lazartigue à la première place en tant que skippeur principal.

"Forcément très heureux de gagner avec Franck (Cammas)", s'est réjoui le plus jeune des huit navigateurs engagés dans la classe Ultim. "Cette année, c'était l'objectif de bosser pour ça. Avec toute une équipe, on a réussi. On a bien travaillé, on peut être fier de tout ce qu'on a fait."

Le duo a pris la tête de la flotte au large des côtes bretonnes, notamment à la faveur de l'escale à Lorient (Morbihan) du Maxi Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, vainqueurs sortants, pour réparer un problème de safran.

Le trimaran SVR-Lazartigue, mis à l'eau en 2021, arrivait sur la Transat Café L'Or fort de ses succès à la Rolex Fastnet Race en juillet et aux 24h Ultim en septembre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)