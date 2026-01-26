Voile-Barrier et son équipage bouclent le premier Trophée Jules-Verne 100% féminin

La navigatrice française Alexia Barrier et ses sept équipières ont bouclé lundi à midi pile (heure française) leur tentative de Trophée Jules-Verne après 57 jours 21 heures et 20 minutes de navigation, devenant le premier équipage 100% féminin à boucler un tour du monde sans escale et sans assistance en multicoque.

L'équipage de ce défi baptisé "The Famous Project CIC", parti le 29 novembre dernier, a passé la ligne d'arrivée au large d'Ouessant (Finistère) au lendemain de l'arrivée triomphale de Thomas Coville, nouveau détenteur du Trophée Jules-Verne avec son équipage du Sodebo Ultim 3, en 40 jours, 10 heures et 45 minutes.

Alexia Barrier, la Britannique Denise Caffari, la Néerlandaise Annemieke Bes, la Suisse-Néo-Zélandaise Rebecca Gmür, la Britannique Deborah Blair, l'Italo-Américaine Molly Lapointe, l'Espagnole Tamara Echegoyen et l'Australienne Stacey Jackson ont atteint leur objectif malgré plusieurs avaries et une grand-voile déchirée depuis quelques jours.

La dernière tentative entièrement féminine, menée en 1998 par la navigatrice britannique Tracy Edwards, avait échoué au large du cap Horn à cause d'un démâtage.

