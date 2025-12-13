Voilà pourquoi on adorait Wahbi Khazri

Après 16 saisons pros et six derniers mois sans club, Wahbi Khazri raccroche les crampons à 34 ans. De Bastia à Montpellier, en passant par Bordeaux et Saint-Étienne, retour sur la carrière d'un joueur iconique de la Ligue 1 dont les chiches, les contestations arbitrales et les sorties légendaires n'ont jamais laissé personne indifférent.

Quelques années en arrière, Wahbi Khazri ne s’imaginait certainement pas mettre un point final à la première grande aventure de sa vie aussi vite. En tout cas pas comme ça, à 34 ans, en direct sur le plateau du Late Football Club de Canal+ vers 23h, un 12 décembre. « Il est temps pour moi d’annoncer la fin de ma carrière. J’ai beaucoup d’émotions parce que je ne pensais pas réagir comme ça. C’est une passion qui m’a tant donné, sans qui je n’aurai pas pu être l’homme que je suis. » Trois ans après les larmes versées devant ses potes de la sélection tunisienne au moment de ses adieux aux Aigles de Carthage, c’est une nouvelle fois la gorge nouée que Khazri a mis un point final à sa carrière de footballeur pro. Une petite mort pour lui comme pour nous, finalement, puisqu’au terme de ses 16 saisons en professionnel, rares sont les suiveurs plus ou moins assidus de la Ligue 1 qui ne savaient pas qui était Wahbi Khazri. Ou qui n’avaient jamais eu l’occasion de se rincer l’oeil devant l’une de ses arabesques, régulièrement couronnées d’une place de choix dans les top buts annuels de notre championnat.

🥹 Une page se tourne : Wahbi Khazri tire sa révérence ce soir dans le Late Football Club. 🇹🇳 Une carrière remarquable, de la Tunisie à la Ligue 1 en passant par la Premier League 🎩 Respect et félicitations maestro 👏 pic.twitter.com/xzTQVarbZ4…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com