Un phénomène des années 2010 pour animer le show final de la Coupe du monde

Un phénomène des années 2010 pour animer le show final de la Coupe du monde

Baby, baby, baby, ohhh . Madonna, BTS, Shakira et maintenant, c’est Justin Bieber et Burna Boy qui rejoignent le casting pour le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde du 19 juillet prochain au MetLife Stadium de New York. La star canadienne de 32 ans devrait interpréter le titre Dai Dai aux côtés de Shakira.

Un show de onze minutes pour la bonne cause

Ce gigantesque spectacle ne devrait durer que onze minutes, une durée très loin des 25 tours de cadran qui ont pu faire surface. Cette initiative doit permettre de lever des fonds pour Global Citizen, un programme en faveur de l’éducation mené par la FIFA . Justin Bieber se dit d’ailleurs « reconnaissant » de participer à cet évènement qui « rassemble le monde d’une manière unique » et qui « contribue à élargir l’accès à l’éducation pour les enfants aux quatre coins du globe ». …

EM pour SOFOOT.com