Le Maroc privé d'un joueur majeur face aux Bleus

Qui pour tourner les serviettes ? Victime d’une blessure aux ischios en huitièmes face au Canada (3-0), Ismael Saibari va manquer le quart de finale face aux Bleus ce jeudi soir (22 heures). C’est le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi qui a officialisé le forfait de son attaquant : « À part Saibari, tout le monde est disponible , a d’abord annoncé le technicien de 49 ans en conférence de presse. Pour Saibari, le match arrive trop tôt. Mais il n’est pas out pour le reste de la compétition, je l’espère (sourire) . »

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VM pour SOFOOT.com