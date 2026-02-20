Officiel : Angers-Lille se jouera à huis clos

Ligue 1+ va gagner des abonnés. Le match de ce dimanche entre Angers et le LOSC se jouera sans supporters . « 5000 Angevins ont de l’eau chez eux, dans leur cave ou dans leur rue » décrit le maire Christophe Béchu. Le stade Raymond-Kopa n’est pas en zone inondable, le match peut donc avoir lieu. Mais pour des raisons de sécurité et parce que les routes menant au stade sont quant à elles inondées , les supporters devront regarder le match à la télé.

Le parc Saint-Serge, dernière la patinoire Angers Iceparc, est inondé. À sa création, il avait été pensé pour recevoir les crues de la Maine, grâce à trois bassins faisant office de réservoir en cas d’inondation.#Angers #inondation #crue pic.twitter.com/ZsN2Lb4NEb…

EA pour SOFOOT.com