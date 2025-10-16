Voici la liste des Bleues pour leur demi-finale de Ligue des nations
Un page se tourne.
Laurent Bonadei a annoncé ce jeudi sa liste pour la double confrontation contre l’Allemagne en demi-finale de Ligue des nations . Revanchardes de leur défaite aux tirs au but le 19 juillet dernier à l’Euro, les Françaises devront faire sans deux piliers du milieu de terrain puisqu’il s’agit du premier rassemblement après les annonces de retraite d’Amel Majri et Sandie Toletti et Bonadéi mise sur des retours.…
SF pour SOFOOT.com
