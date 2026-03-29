Tottenham vire Igor Tudor avec effet immédiat

Rapide et inefficace. Un petit mois et puis s’en va, Igor Tudor a été limogé par Tottenham ce dimanche en pleine trêve internationale. Plutôt pompier qu’incendiaire, cette fois l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille a perdu de sa superbe avec un total de quatre défaites et un nul en Premier League pour une défaite et une victoire en Ligue des champions , tout de même synonyme d’élimination en 8 es de finale de la compétition contre l’Atlético de Madrid.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL…

LB pour SOFOOT.com