Viens écouter le dernier Footox de l'année (c'est gratuit!)
Footox fait une pause… et revient fort en 2026 !
Notre talk de 30 minutes hebdomadaire qui va nourrir votre amour pour le foot vous offre un dernier voyage auditif avant Noël basé, justement, sur ce que ses chroniqueurs aimeraient voir dans le monde du ballon rond en 2026.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
