Vitinha revient sur sa première année au PSG : « Je ne sentais pas qu'on était une équipe »

Sombres souvenirs pour les supporters du PSG.

Vitinha dispute actuellement sa quatrième saison au Paris Saint-Germain, et avant de réaliser cet exercice d’anthologie en 2024-2025 sous les ordres de Luis Enrique, il a aussi connu dans la capitale des moments moins paisibles. L’international portugais décrit notamment un vestiaire morcelé lors de sa première année au PSG, sous les ordres de Christophe Galtier et alors que le club possédait peut-être la plus forte armada offensive du monde avec Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar : « C’était une année où je ne sentais pas qu’on était une équipe. Chacun courait pour soi. On était un peu perdus sur le terrain. J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile. C’était un entraîneur différent aussi. C’était assez difficile de gérer un tel groupe de joueurs » , explique-t-il pour A Bola , qui en a fait son joueur portugais de l’année.…

Propos de Vitinha traduits par Foot Mercato

JB pour SOFOOT.com