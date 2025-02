Vitinha : « On se régale à chaque match »

L’affiche de gala a encore tourné à la correction.

Manchester City (4-2), Stuttgart (1-4), Brest (2-5)… En ce moment, le PSG prend un malin plaisir à martyriser ses adversaires, en particulier quand ceux-ci sont engagés en Ligue des champions. L’histoire s’est répétée ce vendredi, puisque les partenaires d’Ousmane Dembélé ont éparpillé l’AS Monaco au Parc des Princes (4-1). Pour le plus grand bonheur de Vitinha. « On se régale à chaque match, on prend du plaisir. On marque beaucoup de buts, on est contents d’être sur une bonne dynamique » , s’est félicité le milieu portugais au micro de DAZN.…

RB pour SOFOOT.com