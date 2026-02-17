 Aller au contenu principal
Vitinha est-il le même joueur que son père ?
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 11:48

Avant que son fils Vitinha ne domine la France et l’Europe du foot avec le PSG et le Portugal, le papa Vítor Manuel a eu une carrière professionnelle correcte au Portugal. Et selon ceux qui l’ont côtoyé de près, le père ne manquait pas de qualités et a sacrément inspiré son fiston.

Dans la famille Ferreira, on demande le père. Vítor Manuel de Sousa Ferreira, dit Vítor Manuel, n’est pas seulement le paternel du chef d’orchestre du PSG et du Portugal Vitinha. Il a lui aussi réussi une carrière professionnelle au Portugal dans les années 1990 et 2000. Il n’a pas joué dans l’un des grands clubs du pays, il n’a pas une fiche Wikipédia bardée d’anecdotes et de renseignements, mais cela ne veut pas dire qu’il a traversé les terrains comme un fantôme. Avec près de 200 matchs de première division au compteur, il a laissé l’image d’un bon milieu de terrain à ceux qui l’ont côtoyé de près. « Vítor Manuel avait vraiment beaucoup de qualités, surtout une qualité de passes fantastique » , assure Xano Fernandes, qui l’a connu au Desportivo das Aves entre 2004 et 2007.

Oui, mais encore ? « Vítor Manuel était un joueur au-dessus de la moyenne, intelligent, raconte Dill, l’ancien de l’OM (2002) qui a joué avec lui à Aves lors de la saison 2006-2007. Il pensait le jeu avant que le ballon ne lui parvienne. Il n’était pas très rapide, mais il était très intelligent et savait faire vivre le ballon pour accélérer le jeu. » Manuel Tulipa, ancien international portugais (3 sélections), aujourd’hui coach de l’Ararat Erevan en Arménie, a joué avec Vítor Manuel à Belenenses (1994) et Farense (1999-2000) et il se souvient aussi très bien d’un autre de ses points forts : « Vítor Manuel avait aussi une jolie frappe de balle à mi-distance. » On ne parle pas de Vitinha, le petit gars devenu champion d’Europe l’année dernière, mais bien du papa.…

Tous propos recueillis par AP

Par Alexis Pereira pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

