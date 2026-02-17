Eden Hazard se sent plus chauffeur de taxi que joueur de foot

Des nouvelles d’Ederzinho. Heureux retraité, Eden Hazard s’est confié sur sa carrière et sur son nouveau quotidien loin des terrains , à l’occasion d’un entretien accordé au Guardian.

Évoquant les moments les plus forts de sa carrière, l’ancien ailier de Chelsea a cité sans hésiter la Coupe du monde 2018 : « Cette compétition était incroyable. J’ai eu la chance de jouer avec mon frère [Thorgan, NDLR]. Être le capitaine de son pays était un sentiment extraordinaire. » …

CMF pour SOFOOT.com