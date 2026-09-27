Visite du pape en France : le programme de dimanche à Lourdes

Le pape Léon XIV célèbre une messe à la basilique Sainte-Marie-des-Anges lors d'une visite pastorale à Assise, le 6 août 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
Les temps forts de la visite du pape Léon XIV, dimanche à Lourdes, au troisième jour de son voyage en France qui se terminera lundi à Metz.
DIMANCHE
A LOURDES:
09H00 - Rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale de France (discours prévu)
11H00 - Messe dominicale sur la prairie du sanctuaire de Lourdes
15H30 - Rencontre à l'Accueil Notre-Dame qui se consacre aux pèlerins malades ou en situation de handicap (discours prévu)
18H00: Rencontre privée avec sept victimes de violences sexuelles dans l'Eglise
21H00 - Procession aux flambeaux (discours prévu)
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