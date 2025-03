Virgil van Dijk est-il toujours à son prime ?

Associé à Ibrahima Konaté ce mercredi soir au Parc des Princes avec Liverpool, Virgil van Dijk devra contenir une attaque parisienne dans la forme de sa vie. Un grand défi pour le capitaine des Reds de 33 ans, en fin de contrat cet été et dont le niveau reste assez constant avec les années.

Le monde du football s’en souvient parfaitement. Ces dix-huit mois où aucun joueur n’avait réussi à dribbler la forteresse Virgil van Dijk, avant que Gabriel Jesus ne mette fin à l’incroyable stat’ en août 2019. Depuis, le colosse néerlandais d’1,93 mètre n’a pas bougé. Même maillot rouge sur le dos, même chignon, même brassard et même position. Ce mercredi, il affrontera avec Liverpool le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de Ligue des champions, trophée qu’il a justement soulevé pendant son « invincibilité », à la fin du printemps 2019. Se mesurer à l’actuelle meilleure attaque d’Europe sera un excellent moyen de savoir si Van Dijk est toujours aussi redoutable qu’à cette époque bénie. En attendant la réalité du match, quelques éléments et chiffres prouvent que le défenseur central garde de beaux restes du joueur serein qu’il a toujours incarné sur les bords de la Mersey (à défaut de l’être en conférence de presse). Et pourtant, ses dirigeants n’ont toujours pas songé à le prolonger, à six mois de la fin de son contrat.

Dribblé zéro fois cette saison en C1

Tranquille leader de Premier League avec la co-meilleure défense d’Angleterre à moins d’un but encaissé par match (26 en 28 rencontres), et seulement 5 pions pris lors des 8 matchs de phase de ligue en C1, le Liverpool d’Arne Slot continue de se distinguer par sa solidité défensive. Derrière ces chiffres se cachent les stats d’un Van Dijk toujours aussi rassurant à 33 balais, et toujours aussi galère à dribbler.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com