Violentes manifestations contre les dépenses pour la CAN et le Mondial au Maroc

Trois morts, plus de 400 arrestations et des manifestations qui s’étendent. Au Maroc, le mouvement Gen Z 212 mobilise depuis le week-end dernier des milliers de jeunes contre les investissements massifs pour la CAN 2026 et le Mondial 2030, jugés prioritaires au détriment de l’école et des hôpitaux.

Né sur les réseaux sociaux, le collectif a vu son serveur Discord passer de 3 000 à plus de 150 000 membres en quelques jours. Il appelle à des rassemblements « pacifiques » pour dénoncer la dégradation des services publics et la corruption . Gen Z 212 tire son nom de la « génération Z », qui regroupe les jeunes Marocains âgés de 18 à 34 ans, et du code téléphonique international du pays, 212.…

