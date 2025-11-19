 Aller au contenu principal
Mathieu Bodmer se verrait bien au PSG
19/11/2025

Et pourquoi pas ?

Reconnu pour son travail au Havre, où il opère en tant que directeur sportif depuis trois saisons et doit composer avec le plus petit budget du championnat, Mathieu Bodmer s’est fait un nom parmi les directeurs sportifs en France. Invité de RMC ce mercredi soir, le dirigeant de 42 ans était interrogé sur la possibilité dans le futur d’occuper ce poste au PSG , club duquel il a porté le maillot à 91 reprises entre 2010 et 2013.…

TJ pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

